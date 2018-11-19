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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 19.11.2018 13:23 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 55.741 1,57 BIST SINAİ 112.028 0,15 BIST GIDA, İÇECEK 100.961 -0,27 BIST TEKSTIL, DERİ 26.560 -0,82 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.717 0,47 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.526 -0,11 BIST TAŞ, TOPRAK 62.170 -0,03 BIST METAL ANA 225.450 0,66 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 120.932 -0,74 BIST MADENCİLİK 72.291 3,24 BIST HİZMETLER 70.853 0,58 BIST ELEKTRİK 3.141 0,43 BIST ULAŞTIRMA 159.823 2,11 BIST TURİZM 6.556 -0,61 BIST TİCARET 194.341 0,03 BIST İLETİŞİM 28.160 0,24 BIST SPOR 26.804 0,16 BIST İNŞAAT 74.486 1,09 BIST MALİ 102.516 0,48 BIST BANKA 119.240 0,71 BIST SİGORTA 275.953 0,62 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 69.080 4,78 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 78.988 0,13 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.436 0,18 BIST TEKNOLOJİ 105.362 -0,66 BIST BİLİŞİM 16.423 0,25 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.394 1,41(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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