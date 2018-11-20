FİNANS

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 20.11.2018 13:21 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 57.797 1,80 BIST SINAİ 110.775 -1,32 BIST GIDA, İÇECEK 101.102 -1,09 BIST TEKSTIL, DERİ 26.384 -1,77 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.200 0,52 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.108 -0,89 BIST TAŞ, TOPRAK 62.040 -0,35 BIST METAL ANA 217.879 -2,05 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 117.122 -2,33 BIST MADENCİLİK 73.118 0,52 BIST HİZMETLER 70.472 -1,20 BIST ELEKTRİK 3.164 -0,14 BIST ULAŞTIRMA 157.809 -1,35 BIST TURİZM 6.593 0,29 BIST TİCARET 192.157 -1,30 BIST İLETİŞİM 28.298 -1,29 BIST SPOR 26.756 -0,16 BIST İNŞAAT 74.413 -0,77 BIST MALİ 102.441 -0,95 BIST BANKA 119.772 -0,49 BIST SİGORTA 276.926 0,74 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 67.860 0,92 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 78.329 -1,93 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.415 -0,20 BIST TEKNOLOJİ 104.645 -0,56 BIST BİLİŞİM 16.373 -0,81 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.725 1,59(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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