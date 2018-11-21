Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 56.658 -0,50 BIST SINAİ 109.226 0,70 BIST GIDA, İÇECEK 100.408 0,39 BIST TEKSTIL, DERİ 25.915 0,48 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.525 0,37 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 107.669 0,42 BIST TAŞ, TOPRAK 60.692 -0,17 BIST METAL ANA 212.283 1,22 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 115.112 -0,14 BIST MADENCİLİK 75.902 4,18 BIST HİZMETLER 70.188 1,06 BIST ELEKTRİK 3.124 0,57 BIST ULAŞTIRMA 159.882 3,12 BIST TURİZM 6.461 0,95 BIST TİCARET 191.676 -0,11 BIST İLETİŞİM 27.776 1,32 BIST SPOR 26.177 -0,53 BIST İNŞAAT 74.092 0,05 BIST MALİ 100.763 0,17 BIST BANKA 118.462 0,66 BIST SİGORTA 278.277 -1,03 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 69.219 3,11 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.227 -0,58 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.008 0,46 BIST TEKNOLOJİ 102.378 0,69 BIST BİLİŞİM 16.016 -0,23 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.440 0,87(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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