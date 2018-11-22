FİNANS

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 22.11.2018 13:41 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 57.629 1,55 BIST SINAİ 109.188 -0,40 BIST GIDA, İÇECEK 100.179 -0,88 BIST TEKSTIL, DERİ 26.251 0,22 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.603 0,27 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.862 0,28 BIST TAŞ, TOPRAK 61.316 0,80 BIST METAL ANA 209.913 -0,66 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 115.636 0,01 BIST MADENCİLİK 72.598 -4,89 BIST HİZMETLER 70.729 0,13 BIST ELEKTRİK 3.093 -0,50 BIST ULAŞTIRMA 158.126 -1,18 BIST TURİZM 6.497 2,35 BIST TİCARET 194.206 0,03 BIST İLETİŞİM 28.337 1,35 BIST SPOR 26.133 -0,19 BIST İNŞAAT 73.739 -0,40 BIST MALİ 100.767 -0,21 BIST BANKA 118.548 -0,42 BIST SİGORTA 272.847 -1,02 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 68.448 -1,93 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.220 0,12 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.054 0,02 BIST TEKNOLOJİ 102.643 -0,76 BIST BİLİŞİM 16.087 0,15 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.939 -0,38(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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