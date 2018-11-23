Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 57.326 -1,25 BIST SINAİ 109.976 0,48 BIST GIDA, İÇECEK 100.348 -0,41 BIST TEKSTIL, DERİ 26.194 -0,42 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.771 1,25 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 110.192 0,35 BIST TAŞ, TOPRAK 61.571 0,30 BIST METAL ANA 208.986 0,18 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 117.197 0,79 BIST MADENCİLİK 74.705 3,88 BIST HİZMETLER 71.201 0,23 BIST ELEKTRİK 3.128 0,36 BIST ULAŞTIRMA 160.597 1,06 BIST TURİZM 6.534 1,24 BIST TİCARET 193.480 -0,86 BIST İLETİŞİM 28.848 1,21 BIST SPOR 26.402 0,58 BIST İNŞAAT 73.274 -0,51 BIST MALİ 100.939 0,16 BIST BANKA 118.733 0,20 BIST SİGORTA 272.033 -0,68 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 68.422 0,16 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.246 -0,02 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.343 0,80 BIST TEKNOLOJİ 102.417 0,08 BIST BİLİŞİM 15.985 -0,34 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.205 1,40(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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