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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 26.11.2018 13:16 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 59.394 2,39 BIST SINAİ 110.090 0,58 BIST GIDA, İÇECEK 100.895 0,38 BIST TEKSTIL, DERİ 26.420 0,89 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.459 2,62 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.625 0,53 BIST TAŞ, TOPRAK 62.006 1,13 BIST METAL ANA 207.923 0,38 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 118.920 1,29 BIST MADENCİLİK 74.868 -0,83 BIST HİZMETLER 72.749 1,37 BIST ELEKTRİK 3.161 0,30 BIST ULAŞTIRMA 168.177 2,21 BIST TURİZM 6.773 2,93 BIST TİCARET 193.269 -0,52 BIST İLETİŞİM 30.043 3,57 BIST SPOR 26.329 0,30 BIST İNŞAAT 73.020 0,93 BIST MALİ 103.536 2,30 BIST BANKA 123.241 2,85 BIST SİGORTA 273.803 0,59 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 68.356 -0,08 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.158 1,83 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.676 1,21 BIST TEKNOLOJİ 103.724 1,33 BIST BİLİŞİM 16.318 1,56 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.122 -0,78(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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