Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 63.657 4,27 BIST SINAİ 109.387 -0,56 BIST GIDA, İÇECEK 103.478 0,82 BIST TEKSTIL, DERİ 26.956 1,01 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.266 1,40 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.982 -0,65 BIST TAŞ, TOPRAK 62.460 1,16 BIST METAL ANA 201.061 -1,90 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 118.646 -0,69 BIST MADENCİLİK 74.926 0,56 BIST HİZMETLER 72.853 0,30 BIST ELEKTRİK 3.193 0,67 BIST ULAŞTIRMA 165.890 -0,57 BIST TURİZM 6.748 -0,40 BIST TİCARET 196.258 0,80 BIST İLETİŞİM 29.866 0,37 BIST SPOR 26.722 1,72 BIST İNŞAAT 72.085 -0,58 BIST MALİ 101.890 -0,74 BIST BANKA 120.384 -1,00 BIST SİGORTA 275.147 1,01 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 69.886 3,03 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.550 -0,66 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.423 -0,03 BIST TEKNOLOJİ 103.151 -0,07 BIST BİLİŞİM 16.652 1,78 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.340 1,46(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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