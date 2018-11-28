Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 63.280 -0,58 BIST SINAİ 109.752 0,58 BIST GIDA, İÇECEK 103.061 -0,19 BIST TEKSTIL, DERİ 27.146 0,66 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.535 0,17 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.640 0,11 BIST TAŞ, TOPRAK 62.619 -0,13 BIST METAL ANA 199.587 0,84 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 120.400 1,21 BIST MADENCİLİK 76.016 2,97 BIST HİZMETLER 73.662 0,58 BIST ELEKTRİK 3.255 1,36 BIST ULAŞTIRMA 167.929 0,65 BIST TURİZM 6.912 -6,56 BIST TİCARET 197.785 0,42 BIST İLETİŞİM 30.266 0,52 BIST SPOR 27.671 1,79 BIST İNŞAAT 72.019 0,75 BIST MALİ 102.520 0,74 BIST BANKA 120.530 0,82 BIST SİGORTA 277.099 1,10 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 70.136 0,45 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.705 0,84 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.448 -0,25 BIST TEKNOLOJİ 104.610 0,54 BIST BİLİŞİM 16.708 0,15 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.511 0,61(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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