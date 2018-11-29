Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 63.678 1,32 BIST SINAİ 110.536 1,02 BIST GIDA, İÇECEK 104.257 2,09 BIST TEKSTIL, DERİ 27.709 1,37 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.771 0,45 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.844 0,74 BIST TAŞ, TOPRAK 62.977 0,82 BIST METAL ANA 201.620 1,25 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 122.037 0,86 BIST MADENCİLİK 75.745 0,20 BIST HİZMETLER 74.177 0,72 BIST ELEKTRİK 3.241 -0,06 BIST ULAŞTIRMA 169.071 0,30 BIST TURİZM 7.097 4,80 BIST TİCARET 199.124 0,61 BIST İLETİŞİM 30.540 1,23 BIST SPOR 27.442 0,25 BIST İNŞAAT 72.526 1,31 BIST MALİ 104.179 1,76 BIST BANKA 122.663 1,96 BIST SİGORTA 276.972 0,63 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 74.121 1,91 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 78.901 1,65 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.847 1,26 BIST TEKNOLOJİ 107.526 1,42 BIST BİLİŞİM 16.741 1,11 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.513 0,79(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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