Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 62.424 -1,23 BIST SINAİ 110.580 -0,06 BIST GIDA, İÇECEK 104.350 -1,62 BIST TEKSTIL, DERİ 27.734 -0,73 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.396 -0,86 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 111.040 -0,47 BIST TAŞ, TOPRAK 62.689 -0,14 BIST METAL ANA 198.624 1,33 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 121.466 -0,42 BIST MADENCİLİK 77.368 1,56 BIST HİZMETLER 73.833 -0,17 BIST ELEKTRİK 3.238 0,09 BIST ULAŞTIRMA 166.313 0,19 BIST TURİZM 7.152 0,36 BIST TİCARET 201.168 0,46 BIST İLETİŞİM 29.907 -1,81 BIST SPOR 27.158 0,18 BIST İNŞAAT 73.417 1,31 BIST MALİ 103.770 -0,23 BIST BANKA 121.881 -0,17 BIST SİGORTA 272.912 -0,90 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 75.004 1,28 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 78.657 -0,56 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.190 0,89 BIST TEKNOLOJİ 105.627 -0,98 BIST BİLİŞİM 17.243 1,98 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.563 1,02(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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