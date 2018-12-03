Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 64.967 2,79 BIST SINAİ 112.907 2,01 BIST GIDA, İÇECEK 107.174 1,25 BIST TEKSTIL, DERİ 28.361 1,23 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.840 1,25 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.050 0,62 BIST TAŞ, TOPRAK 63.678 1,19 BIST METAL ANA 210.371 6,94 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 121.736 -0,44 BIST MADENCİLİK 76.286 0,34 BIST HİZMETLER 73.899 -0,16 BIST ELEKTRİK 3.256 0,02 BIST ULAŞTIRMA 165.456 -0,71 BIST TURİZM 7.113 -0,26 BIST TİCARET 200.019 -0,82 BIST İLETİŞİM 30.414 1,37 BIST SPOR 27.134 0,22 BIST İNŞAAT 72.937 -0,26 BIST MALİ 105.980 0,84 BIST BANKA 125.104 1,00 BIST SİGORTA 278.886 0,51 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 83.625 3,10 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 79.847 0,53 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.549 1,12 BIST TEKNOLOJİ 105.433 0,35 BIST BİLİŞİM 17.400 1,06 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.959 2,13(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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