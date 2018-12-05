Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 65.934 0,00 BIST SINAİ 111.527 0,46 BIST GIDA, İÇECEK 110.090 1,44 BIST TEKSTIL, DERİ 27.688 0,52 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.812 0,21 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 110.589 0,07 BIST TAŞ, TOPRAK 62.934 -0,55 BIST METAL ANA 203.400 1,05 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 119.658 0,01 BIST MADENCİLİK 77.487 0,41 BIST HİZMETLER 72.223 0,73 BIST ELEKTRİK 3.245 -0,08 BIST ULAŞTIRMA 158.752 1,07 BIST TURİZM 6.992 0,80 BIST TİCARET 198.244 0,80 BIST İLETİŞİM 29.564 0,73 BIST SPOR 26.090 -0,43 BIST İNŞAAT 71.420 0,02 BIST MALİ 100.884 -2,18 BIST BANKA 116.092 -3,42 BIST SİGORTA 278.557 -0,58 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 88.912 0,74 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.803 -0,87 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.464 -0,36 BIST TEKNOLOJİ 103.046 0,27 BIST BİLİŞİM 16.835 0,03 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.940 -0,74(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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