Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 66.729 0,17 BIST SINAİ 110.449 -0,74 BIST GIDA, İÇECEK 106.998 -0,57 BIST TEKSTIL, DERİ 27.713 -0,29 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.669 0,88 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.166 -0,58 BIST TAŞ, TOPRAK 63.618 0,52 BIST METAL ANA 196.879 -1,20 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 116.195 -1,17 BIST MADENCİLİK 77.850 -0,75 BIST HİZMETLER 71.881 -0,24 BIST ELEKTRİK 3.255 -0,13 BIST ULAŞTIRMA 159.532 0,26 BIST TURİZM 7.299 1,96 BIST TİCARET 198.038 -0,27 BIST İLETİŞİM 29.023 -0,70 BIST SPOR 25.878 -1,15 BIST İNŞAAT 71.014 0,17 BIST MALİ 100.755 -0,98 BIST BANKA 116.761 -0,83 BIST SİGORTA 275.397 -0,40 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 90.510 0,48 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.256 -1,12 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.860 -1,53 BIST TEKNOLOJİ 103.365 -0,80 BIST BİLİŞİM 16.741 0,28 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.986 6,01(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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