Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 68.663 1,03 BIST SINAİ 108.392 0,15 BIST GIDA, İÇECEK 107.266 1,06 BIST TEKSTIL, DERİ 27.654 -0,11 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.028 1,11 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.484 -0,81 BIST TAŞ, TOPRAK 63.502 0,31 BIST METAL ANA 192.635 1,44 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 114.946 -0,65 BIST MADENCİLİK 76.588 0,57 BIST HİZMETLER 72.670 0,77 BIST ELEKTRİK 3.210 -0,69 BIST ULAŞTIRMA 157.083 0,05 BIST TURİZM 7.243 -0,12 BIST TİCARET 202.292 -0,21 BIST İLETİŞİM 29.864 3,49 BIST SPOR 27.021 -0,66 BIST İNŞAAT 70.118 -0,66 BIST MALİ 99.221 0,03 BIST BANKA 115.397 0,06 BIST SİGORTA 273.782 -0,21 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 93.636 3,58 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 75.634 0,02 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.332 -0,09 BIST TEKNOLOJİ 101.849 0,37 BIST BİLİŞİM 16.474 -1,49 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 29.479 5,00(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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