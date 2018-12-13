Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 66.258 -1,23 BIST SINAİ 107.130 0,88 BIST GIDA, İÇECEK 104.852 -1,08 BIST TEKSTIL, DERİ 27.392 1,69 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.170 -0,09 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.277 1,17 BIST TAŞ, TOPRAK 62.285 0,56 BIST METAL ANA 189.090 0,99 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 114.296 1,31 BIST MADENCİLİK 75.044 2,30 BIST HİZMETLER 72.434 0,79 BIST ELEKTRİK 3.161 0,55 BIST ULAŞTIRMA 151.208 0,70 BIST TURİZM 7.158 2,26 BIST TİCARET 203.937 0,43 BIST İLETİŞİM 30.207 1,36 BIST SPOR 26.616 2,03 BIST İNŞAAT 70.152 0,88 BIST MALİ 97.834 1,57 BIST BANKA 112.895 1,58 BIST SİGORTA 271.597 0,45 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 94.361 1,78 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 75.565 1,88 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.620 0,48 BIST TEKNOLOJİ 97.884 0,50 BIST BİLİŞİM 15.870 0,59 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 29.626 3,74(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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