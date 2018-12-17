Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 64.917 -1,23 BIST SINAİ 107.825 0,35 BIST GIDA, İÇECEK 102.937 -2,51 BIST TEKSTIL, DERİ 27.380 -0,31 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.555 1,41 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 110.616 0,97 BIST TAŞ, TOPRAK 61.714 0,11 BIST METAL ANA 190.705 0,47 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 113.822 0,70 BIST MADENCİLİK 75.696 1,69 BIST HİZMETLER 70.589 -0,47 BIST ELEKTRİK 3.152 -0,16 BIST ULAŞTIRMA 147.556 0,29 BIST TURİZM 7.301 2,33 BIST TİCARET 201.738 0,29 BIST İLETİŞİM 28.266 -2,85 BIST SPOR 26.815 1,39 BIST İNŞAAT 71.953 1,45 BIST MALİ 97.859 0,53 BIST BANKA 112.783 0,76 BIST SİGORTA 270.184 -0,46 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 92.465 2,81 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.446 0,44 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.463 -0,41 BIST TEKNOLOJİ 94.874 0,84 BIST BİLİŞİM 15.508 -0,10 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.979 0,77(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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