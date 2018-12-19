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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 19.12.2018 13:22 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 67.564 1,18 BIST SINAİ 106.838 0,14 BIST GIDA, İÇECEK 103.354 0,09 BIST TEKSTIL, DERİ 27.297 -0,39 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.006 1,14 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.250 -0,39 BIST TAŞ, TOPRAK 61.503 0,69 BIST METAL ANA 190.529 0,97 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 113.469 0,21 BIST MADENCİLİK 73.536 -0,73 BIST HİZMETLER 71.484 0,38 BIST ELEKTRİK 3.138 -0,25 BIST ULAŞTIRMA 153.282 1,24 BIST TURİZM 7.380 -1,93 BIST TİCARET 201.853 0,17 BIST İLETİŞİM 28.802 0,50 BIST SPOR 26.984 -0,75 BIST İNŞAAT 71.751 -0,12 BIST MALİ 99.062 -0,19 BIST BANKA 115.080 0,06 BIST SİGORTA 267.431 -0,52 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 91.834 2,95 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.870 -0,51 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.371 -0,53 BIST TEKNOLOJİ 93.262 0,81 BIST BİLİŞİM 15.432 0,56 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 25.790 -2,52(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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