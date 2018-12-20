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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 20.12.2018 13:31 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 68.844 1,29 BIST SINAİ 107.639 -0,41 BIST GIDA, İÇECEK 104.525 -0,03 BIST TEKSTIL, DERİ 27.908 0,57 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.600 -0,55 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.230 -0,23 BIST TAŞ, TOPRAK 61.936 0,00 BIST METAL ANA 191.060 -1,11 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 114.246 -0,63 BIST MADENCİLİK 74.292 0,37 BIST HİZMETLER 72.222 0,24 BIST ELEKTRİK 3.156 0,20 BIST ULAŞTIRMA 158.248 -0,03 BIST TURİZM 7.481 0,57 BIST TİCARET 202.391 0,20 BIST İLETİŞİM 28.989 0,62 BIST SPOR 27.228 1,16 BIST İNŞAAT 71.649 -0,08 BIST MALİ 100.168 -0,98 BIST BANKA 116.993 -1,20 BIST SİGORTA 263.422 -0,88 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 91.455 -0,33 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.349 -0,83 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.505 -0,30 BIST TEKNOLOJİ 93.548 -1,01 BIST BİLİŞİM 15.601 -0,13 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 25.684 -0,82(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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