FİNANS

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 21.12.2018 13:38 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 67.830 -0,67 BIST SINAİ 106.375 -0,49 BIST GIDA, İÇECEK 103.539 -0,67 BIST TEKSTIL, DERİ 28.072 -0,04 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.370 -0,42 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 106.491 -1,23 BIST TAŞ, TOPRAK 61.791 -0,42 BIST METAL ANA 189.657 0,10 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 115.049 0,42 BIST MADENCİLİK 72.723 -0,81 BIST HİZMETLER 71.562 -0,64 BIST ELEKTRİK 3.149 -1,19 BIST ULAŞTIRMA 160.154 0,08 BIST TURİZM 7.184 -2,46 BIST TİCARET 200.625 -0,58 BIST İLETİŞİM 28.242 -1,20 BIST SPOR 27.032 -0,24 BIST İNŞAAT 70.198 -0,78 BIST MALİ 99.588 -0,90 BIST BANKA 116.476 -0,87 BIST SİGORTA 264.425 -1,01 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 90.070 -1,79 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.675 -1,05 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.396 -0,37 BIST TEKNOLOJİ 94.648 1,75 BIST BİLİŞİM 15.555 -0,33 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.889 -2,13(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
BIST endeksler

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