Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 69.029 1,10 BIST SINAİ 106.641 0,26 BIST GIDA, İÇECEK 104.761 1,07 BIST TEKSTIL, DERİ 28.200 0,62 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.708 -1,60 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 106.261 -0,49 BIST TAŞ, TOPRAK 62.491 0,56 BIST METAL ANA 191.157 1,01 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 115.067 0,24 BIST MADENCİLİK 71.881 -0,06 BIST HİZMETLER 72.234 0,56 BIST ELEKTRİK 3.168 -0,56 BIST ULAŞTIRMA 160.489 0,35 BIST TURİZM 7.321 0,95 BIST TİCARET 200.984 -0,52 BIST İLETİŞİM 29.143 2,34 BIST SPOR 27.476 0,74 BIST İNŞAAT 69.801 0,80 BIST MALİ 101.143 0,21 BIST BANKA 118.447 0,31 BIST SİGORTA 265.683 -0,62 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 91.265 -0,49 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.658 0,03 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.037 0,57 BIST TEKNOLOJİ 97.322 1,80 BIST BİLİŞİM 15.768 0,76 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 25.258 1,18(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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