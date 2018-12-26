FİNANS

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 26.12.2018 13:17 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 65.417 -1,14 BIST SINAİ 104.898 0,25 BIST GIDA, İÇECEK 103.960 -0,60 BIST TEKSTIL, DERİ 27.559 0,22 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.925 1,21 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 104.868 0,78 BIST TAŞ, TOPRAK 61.721 0,15 BIST METAL ANA 186.231 0,03 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 113.248 0,03 BIST MADENCİLİK 70.437 0,45 BIST HİZMETLER 71.561 -0,06 BIST ELEKTRİK 3.113 0,32 BIST ULAŞTIRMA 158.703 0,21 BIST TURİZM 7.130 -0,27 BIST TİCARET 197.264 -0,27 BIST İLETİŞİM 29.252 -0,15 BIST SPOR 27.056 0,42 BIST İNŞAAT 70.422 -0,11 BIST MALİ 100.131 0,30 BIST BANKA 117.229 0,25 BIST SİGORTA 263.965 -0,33 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 85.447 0,22 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.809 0,16 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.959 1,50 BIST TEKNOLOJİ 94.812 0,43 BIST BİLİŞİM 15.514 0,05 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 25.037 1,46(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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