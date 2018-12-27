Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 66.347 1,36 BIST SINAİ 104.891 0,19 BIST GIDA, İÇECEK 103.246 -0,27 BIST TEKSTIL, DERİ 27.613 0,23 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.316 0,06 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 105.111 0,51 BIST TAŞ, TOPRAK 61.685 0,33 BIST METAL ANA 184.981 -0,08 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 114.297 0,55 BIST MADENCİLİK 70.831 -0,78 BIST HİZMETLER 71.084 -0,46 BIST ELEKTRİK 3.098 0,21 BIST ULAŞTIRMA 160.161 1,15 BIST TURİZM 6.973 0,44 BIST TİCARET 195.928 -0,14 BIST İLETİŞİM 28.561 -2,63 BIST SPOR 26.815 -0,17 BIST İNŞAAT 70.732 0,17 BIST MALİ 100.577 0,23 BIST BANKA 118.224 0,46 BIST SİGORTA 263.884 -0,39 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 85.319 -0,31 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.793 -0,05 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.946 0,11 BIST TEKNOLOJİ 95.747 1,24 BIST BİLİŞİM 15.508 0,22 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.814 -0,09(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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