Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 69.464 1,12 BIST SINAİ 104.437 0,36 BIST GIDA, İÇECEK 101.284 -0,41 BIST TEKSTIL, DERİ 27.325 0,39 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.660 -0,32 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 105.169 0,08 BIST TAŞ, TOPRAK 62.284 0,79 BIST METAL ANA 182.511 0,67 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 114.729 1,30 BIST MADENCİLİK 71.011 -0,49 BIST HİZMETLER 70.671 -0,02 BIST ELEKTRİK 3.054 -0,51 BIST ULAŞTIRMA 157.000 -0,02 BIST TURİZM 6.887 0,04 BIST TİCARET 197.020 0,26 BIST İLETİŞİM 28.344 -0,66 BIST SPOR 27.017 0,66 BIST İNŞAAT 70.850 1,15 BIST MALİ 99.890 0,03 BIST BANKA 117.242 0,12 BIST SİGORTA 264.264 -0,45 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 86.387 0,58 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.598 -0,05 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.393 -0,13 BIST TEKNOLOJİ 94.745 0,57 BIST BİLİŞİM 16.037 2,91 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.850 0,27(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Okuyucu Yorumları 0 yorum