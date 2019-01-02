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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 02.01.2019 13:41 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 67.587 -2,51 BIST SINAİ 103.547 -1,27 BIST GIDA, İÇECEK 101.769 -0,95 BIST TEKSTIL, DERİ 27.414 -1,95 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.492 -0,40 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 103.954 -0,96 BIST TAŞ, TOPRAK 61.882 -1,19 BIST METAL ANA 181.655 -1,28 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 111.854 -2,25 BIST MADENCİLİK 71.370 -1,05 BIST HİZMETLER 70.224 -1,85 BIST ELEKTRİK 3.034 -1,70 BIST ULAŞTIRMA 157.064 -0,57 BIST TURİZM 6.918 -0,79 BIST TİCARET 194.209 -2,64 BIST İLETİŞİM 28.255 -2,25 BIST SPOR 27.094 -0,37 BIST İNŞAAT 71.057 -0,46 BIST MALİ 99.026 -1,62 BIST BANKA 115.679 -1,75 BIST SİGORTA 261.522 -1,85 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 86.020 -0,81 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.337 -1,69 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.374 -0,41 BIST TEKNOLOJİ 93.954 -1,29 BIST BİLİŞİM 15.679 -1,99 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 25.125 -0,36(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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