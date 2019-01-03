Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 65.212 -0,26 BIST SINAİ 102.959 0,35 BIST GIDA, İÇECEK 99.258 -1,43 BIST TEKSTIL, DERİ 27.098 -0,66 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.403 -0,73 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 104.084 0,80 BIST TAŞ, TOPRAK 60.964 -0,22 BIST METAL ANA 181.625 1,28 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 110.122 -0,91 BIST MADENCİLİK 72.105 2,42 BIST HİZMETLER 69.962 0,12 BIST ELEKTRİK 2.999 0,24 BIST ULAŞTIRMA 154.872 0,41 BIST TURİZM 6.854 0,01 BIST TİCARET 196.492 0,72 BIST İLETİŞİM 27.844 -0,54 BIST SPOR 27.164 0,19 BIST İNŞAAT 71.145 -1,37 BIST MALİ 97.630 -0,06 BIST BANKA 113.645 0,40 BIST SİGORTA 261.518 -0,97 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 85.630 0,55 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 75.638 -0,58 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 27.849 -0,62 BIST TEKNOLOJİ 92.421 -0,50 BIST BİLİŞİM 15.467 -0,92 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 25.184 0,77(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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