Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 66.724 2,25 BIST SINAİ 102.649 0,90 BIST GIDA, İÇECEK 99.314 1,22 BIST TEKSTIL, DERİ 26.886 0,46 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.347 1,10 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 103.594 0,48 BIST TAŞ, TOPRAK 60.646 1,34 BIST METAL ANA 183.333 2,00 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 108.382 0,48 BIST MADENCİLİK 71.257 -0,82 BIST HİZMETLER 69.654 0,40 BIST ELEKTRİK 2.997 1,00 BIST ULAŞTIRMA 150.113 0,86 BIST TURİZM 6.814 1,58 BIST TİCARET 197.641 0,59 BIST İLETİŞİM 27.998 -0,28 BIST SPOR 26.953 1,19 BIST İNŞAAT 70.396 -0,05 BIST MALİ 97.040 2,05 BIST BANKA 114.140 3,43 BIST SİGORTA 262.698 -0,16 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 82.059 -1,86 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 74.091 0,36 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 27.446 0,98 BIST TEKNOLOJİ 90.851 1,49 BIST BİLİŞİM 15.363 1,44 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 25.013 1,35(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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