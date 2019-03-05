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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 05.03.2019 13:21 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 69.689 -0,04 BIST SINAİ 122.926 -0,37 BIST GIDA, İÇECEK 115.210 -0,11 BIST TEKSTIL, DERİ 32.554 -0,67 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.983 0,44 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 123.145 -0,38 BIST TAŞ, TOPRAK 71.085 0,54 BIST METAL ANA 225.708 -0,77 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 142.576 -0,27 BIST MADENCİLİK 65.875 -0,52 BIST HİZMETLER 75.306 0,51 BIST ELEKTRİK 3.594 0,66 BIST ULAŞTIRMA 144.856 2,13 BIST TURİZM 7.292 -0,23 BIST TİCARET 201.129 -0,95 BIST İLETİŞİM 34.412 1,42 BIST SPOR 27.538 -0,53 BIST İNŞAAT 77.793 -0,87 BIST MALİ 119.878 1,15 BIST BANKA 141.435 2,05 BIST SİGORTA 284.055 -0,04 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 128.707 0,65 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 94.076 0,06 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.665 0,22 BIST TEKNOLOJİ 100.644 0,43 BIST BİLİŞİM 21.636 0,17 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.443 0,29(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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