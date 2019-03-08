Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 68.421 -1,29 BIST SINAİ 120.560 -0,80 BIST GIDA, İÇECEK 116.457 -1,51 BIST TEKSTIL, DERİ 31.683 -0,78 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.435 -0,87 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 121.448 -0,66 BIST TAŞ, TOPRAK 68.761 -1,02 BIST METAL ANA 218.949 -1,33 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 140.250 0,19 BIST MADENCİLİK 61.389 -0,45 BIST HİZMETLER 73.971 -0,59 BIST ELEKTRİK 3.454 0,84 BIST ULAŞTIRMA 137.842 -2,34 BIST TURİZM 7.119 -0,64 BIST TİCARET 202.592 -0,50 BIST İLETİŞİM 33.672 0,23 BIST SPOR 27.541 0,48 BIST İNŞAAT 77.125 0,10 BIST MALİ 114.663 -0,85 BIST BANKA 133.819 -0,98 BIST SİGORTA 274.439 -0,77 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 130.694 0,65 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.866 -0,78 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.180 -0,41 BIST TEKNOLOJİ 96.033 0,02 BIST BİLİŞİM 20.911 -0,24 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 27.830 -0,41(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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