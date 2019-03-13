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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 13.03.2019 13:26 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 70.392 -0,92 BIST SINAİ 120.804 -0,08 BIST GIDA, İÇECEK 113.096 -0,34 BIST TEKSTIL, DERİ 31.695 -0,08 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.487 0,28 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 123.760 0,29 BIST TAŞ, TOPRAK 68.400 0,18 BIST METAL ANA 222.537 -0,07 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 136.884 -0,81 BIST MADENCİLİK 60.729 -0,08 BIST HİZMETLER 73.457 0,01 BIST ELEKTRİK 3.413 -0,73 BIST ULAŞTIRMA 133.306 -1,30 BIST TURİZM 6.993 -1,93 BIST TİCARET 198.042 0,43 BIST İLETİŞİM 34.631 0,32 BIST SPOR 26.622 0,42 BIST İNŞAAT 78.119 0,08 BIST MALİ 116.004 0,57 BIST BANKA 136.345 1,46 BIST SİGORTA 278.523 -0,45 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 134.069 0,60 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.767 -0,63 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.790 0,12 BIST TEKNOLOJİ 95.995 -1,46 BIST BİLİŞİM 22.364 2,00 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.145 0,50(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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