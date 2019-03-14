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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 14.03.2019 13:24 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 71.810 0,06 BIST SINAİ 121.540 0,51 BIST GIDA, İÇECEK 113.186 0,22 BIST TEKSTIL, DERİ 31.794 0,80 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.588 0,80 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 124.362 -0,67 BIST TAŞ, TOPRAK 68.634 0,58 BIST METAL ANA 226.363 2,12 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 136.706 0,70 BIST MADENCİLİK 60.907 1,14 BIST HİZMETLER 73.432 0,03 BIST ELEKTRİK 3.382 -0,41 BIST ULAŞTIRMA 132.885 0,83 BIST TURİZM 7.071 0,82 BIST TİCARET 198.405 -0,81 BIST İLETİŞİM 34.632 0,47 BIST SPOR 26.458 0,35 BIST İNŞAAT 78.163 0,79 BIST MALİ 117.260 0,47 BIST BANKA 138.674 0,75 BIST SİGORTA 281.729 0,57 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 136.142 1,14 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.747 -0,18 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.341 1,54 BIST TEKNOLOJİ 96.814 0,65 BIST BİLİŞİM 22.305 -0,89 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.452 0,72(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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