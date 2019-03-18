Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 72.822 0,50 BIST SINAİ 123.963 0,38 BIST GIDA, İÇECEK 116.216 0,81 BIST TEKSTIL, DERİ 32.094 0,95 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.658 -0,04 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 124.848 -0,16 BIST TAŞ, TOPRAK 69.901 1,07 BIST METAL ANA 235.070 0,57 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 138.891 -0,23 BIST MADENCİLİK 63.890 3,99 BIST HİZMETLER 73.380 0,60 BIST ELEKTRİK 3.435 0,68 BIST ULAŞTIRMA 141.106 4,60 BIST TURİZM 7.373 0,62 BIST TİCARET 198.853 0,05 BIST İLETİŞİM 33.100 -0,78 BIST SPOR 27.153 1,04 BIST İNŞAAT 76.812 -0,54 BIST MALİ 119.305 0,95 BIST BANKA 142.122 1,83 BIST SİGORTA 285.549 -0,14 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 120.676 -14,44 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 91.170 -0,16 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.328 0,83 BIST TEKNOLOJİ 98.464 0,74 BIST BİLİŞİM 22.272 0,24 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.596 0,44(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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