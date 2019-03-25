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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 25.03.2019 13:24 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 73.799 -0,86 BIST SINAİ 120.383 1,34 BIST GIDA, İÇECEK 110.109 -0,18 BIST TEKSTIL, DERİ 30.341 -2,62 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.499 -1,01 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 124.220 1,53 BIST TAŞ, TOPRAK 66.271 -1,00 BIST METAL ANA 226.320 2,74 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 134.693 1,46 BIST MADENCİLİK 60.391 0,94 BIST HİZMETLER 70.515 -0,10 BIST ELEKTRİK 3.265 -0,91 BIST ULAŞTIRMA 139.632 0,99 BIST TURİZM 6.987 0,12 BIST TİCARET 190.463 1,07 BIST İLETİŞİM 31.213 -1,73 BIST SPOR 25.095 -2,45 BIST İNŞAAT 76.460 -0,26 BIST MALİ 112.653 -1,94 BIST BANKA 130.653 -3,57 BIST SİGORTA 284.654 -1,68 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 108.633 -1,01 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 89.261 0,26 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.908 -0,42 BIST TEKNOLOJİ 94.031 0,10 BIST BİLİŞİM 21.447 -0,57 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 25.187 -10,30(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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