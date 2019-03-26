Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 74.210 -1,17 BIST SINAİ 119.835 -0,51 BIST GIDA, İÇECEK 109.382 0,64 BIST TEKSTIL, DERİ 30.322 -1,60 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.732 -1,23 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 123.887 -0,33 BIST TAŞ, TOPRAK 66.320 0,03 BIST METAL ANA 227.385 -0,51 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 131.594 -1,83 BIST MADENCİLİK 60.256 -0,10 BIST HİZMETLER 70.145 -0,71 BIST ELEKTRİK 3.214 -0,84 BIST ULAŞTIRMA 138.080 -3,76 BIST TURİZM 7.048 1,11 BIST TİCARET 189.779 0,04 BIST İLETİŞİM 31.076 0,19 BIST SPOR 24.999 -0,55 BIST İNŞAAT 77.098 0,79 BIST MALİ 110.314 -1,48 BIST BANKA 128.397 -1,32 BIST SİGORTA 281.046 -1,56 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 113.511 2,64 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.669 -1,97 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.577 -0,49 BIST TEKNOLOJİ 92.489 -1,97 BIST BİLİŞİM 21.151 -0,93 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.874 -0,12(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Okuyucu Yorumları 0 yorum