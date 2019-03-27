Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 73.557 -0,77 BIST SINAİ 116.511 -1,70 BIST GIDA, İÇECEK 105.337 -1,00 BIST TEKSTIL, DERİ 29.722 -1,28 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.804 -1,49 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 118.944 -3,17 BIST TAŞ, TOPRAK 64.827 -1,30 BIST METAL ANA 224.398 -0,66 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 128.631 -0,78 BIST MADENCİLİK 59.209 -1,64 BIST HİZMETLER 68.553 -1,62 BIST ELEKTRİK 3.200 -0,49 BIST ULAŞTIRMA 136.285 -1,25 BIST TURİZM 7.015 0,42 BIST TİCARET 185.524 -1,14 BIST İLETİŞİM 29.888 -3,01 BIST SPOR 24.691 -0,42 BIST İNŞAAT 75.885 -1,62 BIST MALİ 107.539 -1,65 BIST BANKA 124.782 -1,91 BIST SİGORTA 274.354 -1,18 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 114.519 -0,13 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.651 -1,50 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.239 -0,32 BIST TEKNOLOJİ 89.645 -2,62 BIST BİLİŞİM 20.898 -0,67 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.455 -1,56(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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