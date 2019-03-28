Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 72.629 0,38 BIST SINAİ 111.360 -1,83 BIST GIDA, İÇECEK 101.770 0,87 BIST TEKSTIL, DERİ 29.672 0,76 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.134 -0,78 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.759 -7,56 BIST TAŞ, TOPRAK 63.674 0,56 BIST METAL ANA 223.977 2,72 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 122.297 0,29 BIST MADENCİLİK 58.206 -0,44 BIST HİZMETLER 66.273 0,55 BIST ELEKTRİK 3.040 -1,23 BIST ULAŞTIRMA 129.296 -0,95 BIST TURİZM 6.802 1,14 BIST TİCARET 180.914 1,70 BIST İLETİŞİM 29.041 0,65 BIST SPOR 23.516 -0,28 BIST İNŞAAT 73.604 -0,31 BIST MALİ 104.903 2,35 BIST BANKA 121.600 3,46 BIST SİGORTA 270.589 -2,13 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 113.396 -0,76 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.427 1,36 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.882 0,69 BIST TEKNOLOJİ 86.543 1,41 BIST BİLİŞİM 20.209 1,46 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.056 0,98(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır
Okuyucu Yorumları 0 yorum