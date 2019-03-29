Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 75.577 1,33 BIST SINAİ 111.358 0,20 BIST GIDA, İÇECEK 101.541 1,81 BIST TEKSTIL, DERİ 29.748 -0,05 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.889 0,34 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 107.991 -0,71 BIST TAŞ, TOPRAK 63.120 -0,16 BIST METAL ANA 223.951 -0,23 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 124.920 1,90 BIST MADENCİLİK 57.452 -0,17 BIST HİZMETLER 66.512 0,58 BIST ELEKTRİK 3.020 -0,23 BIST ULAŞTIRMA 129.598 0,05 BIST TURİZM 6.851 1,45 BIST TİCARET 180.044 0,83 BIST İLETİŞİM 29.500 0,58 BIST SPOR 23.820 1,84 BIST İNŞAAT 73.453 0,70 BIST MALİ 105.892 1,29 BIST BANKA 124.493 2,14 BIST SİGORTA 273.766 0,08 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 115.355 1,94 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 81.434 0,25 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.093 0,32 BIST TEKNOLOJİ 87.462 0,39 BIST BİLİŞİM 20.410 0,04 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.305 -0,40(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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