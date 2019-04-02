Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 77.517 0,56 BIST SINAİ 114.598 0,60 BIST GIDA, İÇECEK 104.630 -0,36 BIST TEKSTIL, DERİ 30.341 0,31 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.819 0,79 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.691 0,84 BIST TAŞ, TOPRAK 63.908 0,36 BIST METAL ANA 225.649 0,52 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 127.725 1,38 BIST MADENCİLİK 58.535 -0,76 BIST HİZMETLER 67.777 1,04 BIST ELEKTRİK 3.022 -2,35 BIST ULAŞTIRMA 135.076 0,77 BIST TURİZM 7.049 2,27 BIST TİCARET 184.312 1,45 BIST İLETİŞİM 29.313 1,27 BIST SPOR 26.349 0,71 BIST İNŞAAT 74.811 0,69 BIST MALİ 106.871 0,10 BIST BANKA 125.439 0,13 BIST SİGORTA 277.374 0,60 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 113.892 0,98 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.627 -0,16 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.942 0,80 BIST TEKNOLOJİ 88.949 -0,76 BIST BİLİŞİM 20.871 1,04 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.637 1,82(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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