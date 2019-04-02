FİNANS

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 02.04.2019 13:26 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 77.517 0,56 BIST SINAİ 114.598 0,60 BIST GIDA, İÇECEK 104.630 -0,36 BIST TEKSTIL, DERİ 30.341 0,31 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.819 0,79 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.691 0,84 BIST TAŞ, TOPRAK 63.908 0,36 BIST METAL ANA 225.649 0,52 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 127.725 1,38 BIST MADENCİLİK 58.535 -0,76 BIST HİZMETLER 67.777 1,04 BIST ELEKTRİK 3.022 -2,35 BIST ULAŞTIRMA 135.076 0,77 BIST TURİZM 7.049 2,27 BIST TİCARET 184.312 1,45 BIST İLETİŞİM 29.313 1,27 BIST SPOR 26.349 0,71 BIST İNŞAAT 74.811 0,69 BIST MALİ 106.871 0,10 BIST BANKA 125.439 0,13 BIST SİGORTA 277.374 0,60 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 113.892 0,98 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.627 -0,16 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.942 0,80 BIST TEKNOLOJİ 88.949 -0,76 BIST BİLİŞİM 20.871 1,04 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.637 1,82(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Binlerce insanın hayalini yaşıyor! Kazancı dudak uçuklatıyor Binlerce insanın hayalini yaşıyor! Kazancı dudak uçuklatıyor
Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendiMilyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi
Antalya turizmi yarım milyonu geçtiAntalya turizmi yarım milyonu geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Bankalarda değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bankalarda değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Altında bu seviyeye dikkat!

Altında bu seviyeye dikkat!

Elektriğe zam geldi mi?

Elektriğe zam geldi mi?

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da tanzim satışa mobil araçta devam

Ankara'da tanzim satışa mobil araçta devam

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Antalya turizmi yarım milyonu geçti

Antalya turizmi yarım milyonu geçti

Ferrero, Kellogg’s'un bir bölümünü devralıyor

Ferrero, Kellogg’s'un bir bölümünü devralıyor

İTO - Mart'ta yüzde 29.52 ile en çok lahananın fiyatı arttı

İTO - Mart'ta yüzde 29.52 ile en çok lahananın fiyatı arttı

İş Bankası'nın ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tümsavaş oldu

İş Bankası'nın ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tümsavaş oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.