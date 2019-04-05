FİNANS

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 05.04.2019 13:27 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 78.045 -0,47 BIST SINAİ 116.946 -0,23 BIST GIDA, İÇECEK 108.315 0,01 BIST TEKSTIL, DERİ 31.246 -1,38 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.509 -0,53 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 114.653 0,58 BIST TAŞ, TOPRAK 63.900 -0,47 BIST METAL ANA 230.507 -1,23 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 132.683 -0,38 BIST MADENCİLİK 60.326 0,27 BIST HİZMETLER 70.369 -1,25 BIST ELEKTRİK 3.134 -0,70 BIST ULAŞTIRMA 145.340 -0,56 BIST TURİZM 7.195 0,80 BIST TİCARET 188.225 -1,89 BIST İLETİŞİM 30.763 -1,29 BIST SPOR 26.977 1,25 BIST İNŞAAT 74.694 -0,82 BIST MALİ 111.177 -0,24 BIST BANKA 130.938 -0,58 BIST SİGORTA 279.671 -0,19 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 118.853 0,30 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.277 0,29 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.089 -0,30 BIST TEKNOLOJİ 89.635 -1,66 BIST BİLİŞİM 20.737 -1,61 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.086 -0,98(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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