Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 78.139 -0,44 BIST SINAİ 116.338 -0,94 BIST GIDA, İÇECEK 107.082 -1,76 BIST TEKSTIL, DERİ 30.865 -1,70 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.811 -0,11 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.410 -0,89 BIST TAŞ, TOPRAK 63.623 -1,15 BIST METAL ANA 231.567 -0,19 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 131.971 -1,27 BIST MADENCİLİK 60.121 -1,90 BIST HİZMETLER 69.588 -1,98 BIST ELEKTRİK 3.154 -0,09 BIST ULAŞTIRMA 144.825 -2,25 BIST TURİZM 7.107 -0,81 BIST TİCARET 186.611 -2,14 BIST İLETİŞİM 29.969 -2,02 BIST SPOR 26.276 -3,33 BIST İNŞAAT 74.891 -1,16 BIST MALİ 110.624 -1,78 BIST BANKA 130.889 -2,05 BIST SİGORTA 282.989 -1,00 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 119.904 0,04 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 85.180 -1,70 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.869 -0,46 BIST TEKNOLOJİ 90.351 -1,80 BIST BİLİŞİM 20.563 -1,67 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.762 -1,04(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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