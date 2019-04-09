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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 09.04.2019 13:26 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 78.353 1,74 BIST SINAİ 117.891 1,42 BIST GIDA, İÇECEK 109.147 1,17 BIST TEKSTIL, DERİ 31.627 1,35 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.038 1,04 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.319 0,38 BIST TAŞ, TOPRAK 64.345 1,29 BIST METAL ANA 238.090 2,90 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 134.115 1,43 BIST MADENCİLİK 60.525 1,44 BIST HİZMETLER 70.142 0,94 BIST ELEKTRİK 3.194 0,90 BIST ULAŞTIRMA 147.665 2,37 BIST TURİZM 7.204 2,00 BIST TİCARET 185.952 0,29 BIST İLETİŞİM 30.336 0,89 BIST SPOR 26.201 0,18 BIST İNŞAAT 76.599 0,69 BIST MALİ 112.402 1,88 BIST BANKA 133.136 2,21 BIST SİGORTA 285.730 0,60 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 121.005 0,41 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.512 1,52 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.197 1,50 BIST TEKNOLOJİ 90.940 1,32 BIST BİLİŞİM 20.771 1,31 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.596 0,46(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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