Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 77.039 -0,46 BIST SINAİ 117.329 -0,34 BIST GIDA, İÇECEK 108.903 -1,03 BIST TEKSTIL, DERİ 31.233 -1,12 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.512 -0,55 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.084 0,40 BIST TAŞ, TOPRAK 64.078 -0,21 BIST METAL ANA 235.690 -0,77 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 133.679 -0,57 BIST MADENCİLİK 60.439 -0,38 BIST HİZMETLER 69.689 -0,40 BIST ELEKTRİK 3.200 0,30 BIST ULAŞTIRMA 145.751 -0,85 BIST TURİZM 7.167 0,17 BIST TİCARET 185.198 -0,84 BIST İLETİŞİM 30.154 0,16 BIST SPOR 26.311 0,86 BIST İNŞAAT 75.877 -0,06 BIST MALİ 111.621 -0,16 BIST BANKA 131.629 -0,04 BIST SİGORTA 283.214 -0,79 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 122.082 0,76 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.400 -0,41 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.160 0,38 BIST TEKNOLOJİ 89.970 -0,81 BIST BİLİŞİM 20.512 -0,70 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.321 -0,51(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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