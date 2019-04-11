Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 76.310 -0,56 BIST SINAİ 116.610 0,00 BIST GIDA, İÇECEK 108.770 -0,15 BIST TEKSTIL, DERİ 30.754 -0,06 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.863 0,61 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.328 0,49 BIST TAŞ, TOPRAK 64.061 -0,16 BIST METAL ANA 232.567 -0,63 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 133.624 0,21 BIST MADENCİLİK 60.379 -0,25 BIST HİZMETLER 69.431 0,25 BIST ELEKTRİK 3.184 0,34 BIST ULAŞTIRMA 144.032 0,85 BIST TURİZM 7.253 1,10 BIST TİCARET 184.327 0,37 BIST İLETİŞİM 30.154 -0,41 BIST SPOR 26.086 -0,39 BIST İNŞAAT 75.978 -0,02 BIST MALİ 111.222 0,73 BIST BANKA 131.449 1,19 BIST SİGORTA 283.324 -0,10 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 122.326 0,11 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 85.947 0,39 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.754 -0,73 BIST TEKNOLOJİ 89.237 -0,17 BIST BİLİŞİM 20.144 -0,82 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.238 -0,11(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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