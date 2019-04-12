FİNANS

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 12.04.2019 13:27 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 75.386 -1,79 BIST SINAİ 114.226 -0,55 BIST GIDA, İÇECEK 106.383 -1,51 BIST TEKSTIL, DERİ 30.114 -1,06 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.241 -0,38 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 110.067 0,40 BIST TAŞ, TOPRAK 63.302 -0,53 BIST METAL ANA 227.168 -0,86 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 131.488 -1,07 BIST MADENCİLİK 58.480 -0,95 BIST HİZMETLER 68.701 -0,61 BIST ELEKTRİK 3.129 -0,99 BIST ULAŞTIRMA 142.916 -0,32 BIST TURİZM 7.227 0,33 BIST TİCARET 184.461 -0,01 BIST İLETİŞİM 29.321 -1,51 BIST SPOR 25.782 0,09 BIST İNŞAAT 75.932 -0,86 BIST MALİ 107.896 -1,33 BIST BANKA 126.308 -1,67 BIST SİGORTA 279.444 -0,80 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 121.422 -0,47 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.175 -0,96 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.429 -0,89 BIST TEKNOLOJİ 87.526 -1,38 BIST BİLİŞİM 19.583 -0,85 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.202 0,09(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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