Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 77.321 -0,04 BIST SINAİ 115.500 -0,21 BIST GIDA, İÇECEK 110.065 1,73 BIST TEKSTIL, DERİ 30.544 -0,21 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.360 0,33 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.622 -1,13 BIST TAŞ, TOPRAK 63.924 0,16 BIST METAL ANA 230.484 -0,56 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 133.887 0,56 BIST MADENCİLİK 59.444 -0,16 BIST HİZMETLER 69.355 0,33 BIST ELEKTRİK 3.167 0,65 BIST ULAŞTIRMA 143.155 0,49 BIST TURİZM 7.227 1,09 BIST TİCARET 184.271 -0,20 BIST İLETİŞİM 30.202 0,68 BIST SPOR 25.847 -0,50 BIST İNŞAAT 77.267 0,89 BIST MALİ 108.688 0,18 BIST BANKA 127.498 0,57 BIST SİGORTA 279.682 -0,38 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 121.888 0,00 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.494 -0,41 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.758 0,29 BIST TEKNOLOJİ 88.766 0,52 BIST BİLİŞİM 19.842 -0,08 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.358 1,47(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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