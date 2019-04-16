Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 77.429 -0,19 BIST SINAİ 116.234 1,72 BIST GIDA, İÇECEK 110.145 1,47 BIST TEKSTIL, DERİ 30.878 1,38 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.661 1,31 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.761 3,08 BIST TAŞ, TOPRAK 64.185 1,01 BIST METAL ANA 228.242 0,96 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 132.774 0,71 BIST MADENCİLİK 60.041 1,80 BIST HİZMETLER 70.329 1,51 BIST ELEKTRİK 3.195 1,99 BIST ULAŞTIRMA 146.851 2,79 BIST TURİZM 7.192 0,70 BIST TİCARET 185.918 1,08 BIST İLETİŞİM 30.689 1,21 BIST SPOR 26.100 1,53 BIST İNŞAAT 78.154 0,86 BIST MALİ 109.995 2,27 BIST BANKA 129.941 2,81 BIST SİGORTA 282.231 0,97 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 121.841 0,66 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.476 1,60 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.345 2,05 BIST TEKNOLOJİ 89.725 1,83 BIST BİLİŞİM 20.163 1,92 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.512 0,32(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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