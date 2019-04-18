Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 77.486 -0,08 BIST SINAİ 115.470 -0,77 BIST GIDA, İÇECEK 109.120 -1,56 BIST TEKSTIL, DERİ 30.813 0,17 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.646 0,26 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 111.302 -1,32 BIST TAŞ, TOPRAK 63.914 -0,45 BIST METAL ANA 226.717 -0,32 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 134.053 -0,04 BIST MADENCİLİK 58.877 -0,79 BIST HİZMETLER 70.473 -0,92 BIST ELEKTRİK 3.174 -0,30 BIST ULAŞTIRMA 145.688 -0,67 BIST TURİZM 6.959 -4,39 BIST TİCARET 187.321 -0,39 BIST İLETİŞİM 30.853 -1,96 BIST SPOR 26.273 0,26 BIST İNŞAAT 77.892 -0,43 BIST MALİ 110.250 -1,64 BIST BANKA 129.275 -2,44 BIST SİGORTA 279.577 -0,90 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 122.928 -0,14 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 85.880 -0,61 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.121 -0,80 BIST TEKNOLOJİ 89.278 -0,84 BIST BİLİŞİM 20.114 -0,84 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.347 0,24(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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