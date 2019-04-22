Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 79.568 1,24 BIST SINAİ 115.303 -0,50 BIST GIDA, İÇECEK 109.865 0,10 BIST TEKSTIL, DERİ 32.169 1,22 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.143 0,73 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.574 -1,02 BIST TAŞ, TOPRAK 64.379 0,01 BIST METAL ANA 227.945 -0,13 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 134.148 -0,91 BIST MADENCİLİK 58.777 -0,67 BIST HİZMETLER 70.077 -0,42 BIST ELEKTRİK 3.214 0,33 BIST ULAŞTIRMA 143.382 -1,08 BIST TURİZM 6.821 1,37 BIST TİCARET 188.365 0,37 BIST İLETİŞİM 30.282 -1,05 BIST SPOR 27.305 3,57 BIST İNŞAAT 77.687 -1,28 BIST MALİ 108.750 -0,85 BIST BANKA 126.632 -1,28 BIST SİGORTA 280.702 -0,30 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 125.256 0,77 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 85.495 -0,41 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.721 -0,05 BIST TEKNOLOJİ 89.159 -0,30 BIST BİLİŞİM 20.357 -0,01 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.598 1,24(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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