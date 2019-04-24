FİNANS

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 24.04.2019 13:22 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 79.533 0,40 BIST SINAİ 114.178 -0,41 BIST GIDA, İÇECEK 110.240 1,67 BIST TEKSTIL, DERİ 32.010 -0,09 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.422 0,52 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 107.218 -1,44 BIST TAŞ, TOPRAK 64.156 0,05 BIST METAL ANA 225.723 -0,75 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 133.662 0,10 BIST MADENCİLİK 58.854 0,45 BIST HİZMETLER 70.502 0,44 BIST ELEKTRİK 3.213 0,82 BIST ULAŞTIRMA 145.190 1,72 BIST TURİZM 6.793 -0,27 BIST TİCARET 188.048 -0,23 BIST İLETİŞİM 30.357 -0,46 BIST SPOR 30.124 6,56 BIST İNŞAAT 80.255 2,69 BIST MALİ 109.588 1,02 BIST BANKA 128.460 1,86 BIST SİGORTA 277.639 -1,05 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 125.228 0,11 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 85.609 0,21 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.559 -0,64 BIST TEKNOLOJİ 90.143 1,54 BIST BİLİŞİM 20.481 0,52 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.743 1,57(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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