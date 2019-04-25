Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 79.827 -1,63 BIST SINAİ 113.885 -0,02 BIST GIDA, İÇECEK 110.317 0,41 BIST TEKSTIL, DERİ 31.537 -1,01 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.264 -0,20 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.409 0,76 BIST TAŞ, TOPRAK 63.535 -0,35 BIST METAL ANA 222.369 -0,85 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 133.005 -0,09 BIST MADENCİLİK 57.885 -0,76 BIST HİZMETLER 69.753 -0,32 BIST ELEKTRİK 3.190 -0,33 BIST ULAŞTIRMA 143.240 -0,61 BIST TURİZM 6.538 -0,80 BIST TİCARET 185.932 0,21 BIST İLETİŞİM 30.131 -0,41 BIST SPOR 29.645 -2,50 BIST İNŞAAT 79.422 -1,45 BIST MALİ 108.745 -0,72 BIST BANKA 127.268 -1,06 BIST SİGORTA 275.669 -1,31 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 125.798 0,25 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 85.000 -0,38 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.584 0,22 BIST TEKNOLOJİ 89.371 -0,77 BIST BİLİŞİM 20.294 -0,10 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.773 -0,22(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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