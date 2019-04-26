Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 78.931 0,22 BIST SINAİ 112.550 -0,33 BIST GIDA, İÇECEK 109.090 -1,02 BIST TEKSTIL, DERİ 30.797 -0,99 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.283 0,67 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.117 0,07 BIST TAŞ, TOPRAK 62.677 -0,02 BIST METAL ANA 217.754 -0,32 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 128.914 -0,78 BIST MADENCİLİK 56.789 -0,02 BIST HİZMETLER 69.807 0,83 BIST ELEKTRİK 3.151 -0,46 BIST ULAŞTIRMA 141.248 0,23 BIST TURİZM 6.425 0,37 BIST TİCARET 188.293 1,67 BIST İLETİŞİM 30.013 0,54 BIST SPOR 30.505 1,41 BIST İNŞAAT 80.065 0,37 BIST MALİ 106.043 -0,57 BIST BANKA 123.228 -0,42 BIST SİGORTA 276.358 -0,53 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 126.334 0,51 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.307 -0,98 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.393 0,17 BIST TEKNOLOJİ 89.278 1,18 BIST BİLİŞİM 19.889 -0,19 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.688 -0,27(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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